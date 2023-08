Schermbeck (ots) - In der Zeit von Dienstagabend (29.08.2023), 19:15 Uhr und Mittwochmorgen (30.08.2023) um 08:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen blauen Pick UP Nissan Nivara Geländewagen mit dem Kennzeichen "WES-JE750" von der Bruchstraße in Schermbeck. Auf dem Geländewagen war ein passender "Hardtop" ausgestattet. Wer kann Angaben zum Diebstahl und zum Verbleib des Geländewagens machen? Die Kriminalpolizei bittet ...

