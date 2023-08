POL-WES: Rheinberg - Kreispolizeibehörde Wesel stellt sich der Herausforderung der Feuerwehr Rheinberg

Kamp- Lintfort (ots) - Am Montag, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Real- Parkplatz. Der schwarze VW Golf Kombi einer 54- jährigen Moerserin war in dieser Zeit dort abgestellt und von einem unbekannten Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen ...

