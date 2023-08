POL-WES: Orsoy - Ein leicht Verletzter nach Verkehrsunfall zwischen LKW und Lok

Kamp-Lintfort (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die einen Unfall am Samstag (26.08.) gegen 15.00 Uhr beobachtet haben. Ein 10-jähriges Mädchen ist an diesem Tag alleine mit ihrem Fahrrad auf der Marienburger Straße in Richtung Rheinstraße gefahren. Im Bereich der dortigen Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem älteren, dunklen Auto. Die Beifahrerin ist ausgestiegen und hat das Mädchen gefragt, ob alles in ...

mehr