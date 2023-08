Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Moers (ots)

Eine 25-jährige Frau aus Moers war am Mittwoch (30.08) gegen 18.20 Uhr mit einem Roller auf der Römerstraße in Richtung Orsoyer Allee unterwegs.

An der Einmündung Römerstraße / Herderstraße ist ein SUV so nahe an sie herausgefahren, dass sie bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Etwas später ist sie dann gestürzt.

Bei dem Unfall verletzte sich die Frau leicht.

Die Polizei sucht Zeugen oder den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen SUV.

Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

