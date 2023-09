Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Fahrzeug überschlagen

Achern (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls am Montagabend gegen 22:30 auf der Autobahn 5 zwischen den Autobahnanschlusstellen Bühl und Achern. Ein 23-Jähriger soll in seinem Cupra den mittleren Fahrstreifen befahren haben, als ein auf dem rechten Fahrstreifen befindlicher Sattelzug, auf die mittlere Fahrspur wechselte. Der Cupra-Fahrer soll noch versucht haben eine Kollision zu verhindern, kam infolgedessen jedoch ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und kam auf einem parallel befindlichen Maisfeld zum Stehen. Trotz des Überschlags wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Die alarmierte Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein Abschleppfahrzeug kümmerte sich um das schwer beschädigte Fahrzeug des 23-Jährigen, an dem ein Schaden in Höhe von circa. 25.000 Euro entstand. Zu dem Sattelzug konnten keine näheren Angaben gemacht werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben kann, bitte bei der Verkehrspolizei in Bühl unter der Telefonnummer 07223 / 80847-0 melden. /ju

