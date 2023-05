POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Feuer in Fachwerkhaus - Brandursache weiter unklar

Warendorf (ots) - Beim Abbiegen mit einem Pkw ist am Donnerstag (04.05.2023, 15.10 Uhr) ein Jugendlicher in Ahlen verletzt worden. Der 14-jährige Ahlener war mit seinem Fahrrad auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung einer Kreuzung unterwegs, um nach links abzubiegen. An der Kreuzung stand neben ihm ein 65-jähriger Ahlener in seinem Pkw. Als beide wieder anfuhren um ihren Weg fortzusetzen, lenkte der 65-Jährige ...

