Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Restmülltonne durch heiße Asche in Brand geraten

Trossingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags ist eine Restmülltonne in der Straße "Am Rain" in Brand geraten. Ein 26-Jähriger hatte zuvor heiße Asche in dem Restmüllbehälter entsorgt. Die noch nicht vollständig erloschene Asche setzte dann die Mülltonne in Brand. Hierdurch wurde auch eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Die verständigte Feuerwehr Trossingen konnte das Feuer zügig ablöschen. Durch den Brand entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Personen kamen nicht zu Schaden.

