Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Weiter der sicherste Kreis im Münsterland - Sicherheitskonferenz fördert behördenübergreifende Zusammenarbeit

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

"Das Ziel sollte sein, dass wir auch in Zukunft weiterhin so gut und noch intensiver zusammenarbeiten, um am Ende gemeinsame Erfolge zu feiern und den Menschen im Kreis Warendorf zu helfen", so hat Behördenleiter Landrat Dr. Olaf Gericke am Mittwoch (03.06.2023) die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sicherheitskonferenz 2023 im Mutterhaus der Kreispolizeibehörde Warendorf - dem Kreishaus - begrüßt.

Vertreter verschiedener Ordnungsbehörden wie dem Zoll Bielefeld, der Bundespolizei Münster, der Staatsanwaltschaft Münster, den Amtsgerichten Ahlen und Beckum, dem Vertreter aller Bürgermeister Berthold Lülf und dem Kreis Warendorf sind gekommen, um neueste polizeiliche Entwicklungen zu erfahren und in den Dialog zu künftigen Themen, Aufgaben und gemeinsamen Einsätzen zu treten.

"Wir sind auch weiterhin der sicherste Kreis im Münsterland - das belegen sowohl die Zahlen der Kriminalitätsstatistik 2022 als auch die Zahlen der Verkehrsunfallstatistik", leitete Abteilungsleiterin Polizei Andrea Mersch-Schneider die Zusammenfassung der aktuellen Zahlen ein. "Mehr als jede 2. Straftat konnte durch uns aufgeklärt werden - das ist ein erfreuliches Ergebnis", so Mersch-Schneider weiter. Zwar würden die Zahlen von Diebstählen oder Körperverletzungen wieder ansteigen, aber dieser Anstieg ließe sich unter anderem mit den neu gewonnen Freiheiten nach der Pandemie und den Möglichkeiten sich zu treffen und zu feiern sowie mit den steigenden Tatgelegenheiten erklären.

Ein weiteres wichtiges Thema der Sicherheitskonferenz 2023 war die Vorstellung des Projekts PeRiskoP, dem "Konzept zur Früherkennung von und zum Umgang mit Personen mit Risikopotenzial". Seit diesem Jahr gibt es dieses Projekt landesweit - und damit auch in der Kreispolizeibehörde Warendorf. Ziel ist es, das Risikopotential bei gefährdeten Menschen frühzeitig zu erkennen, adäquat zu handeln, um am Ende Schlimmeres zu verhindern. "Wir freuen uns mit den unterschiedlichen Behörden auch in diesem Schwerpunkt intensiv zusammenzuarbeiten, gefährdeten Menschen gemeinsam zu helfen und andere damit zu schützen", ergänzte Andrea Mersch-Schneider die Vorstellung des Projektes.

Diese Sicherheitskonferenz wird auch im kommenden Jahr wieder stattfinden und soll die Zusammenarbeit des Kreises, der Behörden, Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und der Justiz fördern und intensivieren.

"So eine Veranstaltung ermöglicht es allen, Themen und Belange anzusprechen und gemeinsam zu erörtern. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung nachgekommen sind und wir gemeinsam im Kreis Warendorf arbeiten" resümierte Dr. Olaf Gericke den Vormittag.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell