POL-WAF: Warendorf. Jugendliche sexuell belästigt. Korrektur des Datums zur Pressemitteilung vom 03.05.,13.39 Uhr

Warendorf (ots) - Wir suchen Zeugen, die nach einer sexuellen Belästigung in Warendorf Hinweise auf einen Unbekannten geben können. Eine 17-jährige Jugendliche war bereits am Montag (24.03.2023, 18.16 Uhr) im Emspark in Warendorf unterwegs. Auf Höhe des Piratenspielplatzes kam ihr ein Mann auf einem schwarzen Herrenrad entgegen. Der Mann sprach die Warendorferin an und machte ihr zunächst ein Kompliment. ...

