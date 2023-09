Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit dem Kleinkraftrad gestürzt

Lahr (ots)

Ein 20-jähriger Rollerfahrer hat sich nach einem Sturz am Montagmorgen in der "Römerstraße" leichte Verletzungen zugezogen. Der Heranwachsende war gegen 7:40 Uhr mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit verkehrswidrig auf einem dort verlaufenden Fuß- und Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Im Bereich der Ortenaubrücke musste der 20-Jährige einer Fahrradfahrerin ausweichen und kam nach einer hierbei eingeleiteten Vollbremsung zu Fall. Zu einer Kollision mit der Fahrradfahrerin kam es nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

/ju

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell