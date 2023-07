POL-WHV: Sachbeschädigung

Jever (ots) - Am Nachmittag des 17.07.2023 übersieht eine 56-jährige Radfahrerin den verkehrsbedingt auf dem Geh-und Radweg der Mühlenstraße in Jever wartenden Pkw eines 47-jährigen und fährt gegen die Motorhaube. Bei dem Zusammenstoß kommt sie zu Fall und verletzt sich leicht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über ...

