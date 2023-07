POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Wilhelmshaven/Jever (ots) - Am Abend des 16.07.23 meldete ein Verkehrsteilnehmer der Einsatzleitstelle in Oldenburg einen Pkw, dessen Fahrer mit hoher Geschwindigkeit über die Peterstraße in Wilhelmshaven fahren würde. An dem Pkw seien keine Kennzeichen angebracht. Zudem soll es zu einer Gefährdung von Fußgängern gekommen sein. Fahndungsmaßnahmen in Wilhelmshaven verliefen jedoch negativ. Knapp eine halbe Stunde ...

mehr