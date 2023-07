POL-WHV: Einsatzlage in Wilhelmshaven - Zugriff durch Spezialkräfte der Polizei erfolgt - 34-Jähriger konnte festgenommen werden

Wilhelmshaven (ots) - Diebstahl an Kfz Am 14.07.2023, in der Zeit von ca. 16:00 Uhr bis ca. 20:20 Uhr kam es zu einem Diebstahl an einem Pkw der Marke BMW mit amtlichem Kennzeichen aus Köln, welcher auf dem Parkplatz am Schlossplatz, in der Innenstadt von Jever, geparkt worden ist. Hierbei wurde das rechte Lufteinlassgitter eines Nebelscheinwerfers und der zum Fahrzeug gehörende, vordere, rechte Parksensor entwendet. ...

mehr