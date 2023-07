Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach der Flucht vor der Polizei

Wilhelmshaven/Jever (ots)

Am Abend des 16.07.23 meldete ein Verkehrsteilnehmer der Einsatzleitstelle in Oldenburg einen Pkw, dessen Fahrer mit hoher Geschwindigkeit über die Peterstraße in Wilhelmshaven fahren würde. An dem Pkw seien keine Kennzeichen angebracht. Zudem soll es zu einer Gefährdung von Fußgängern gekommen sein. Fahndungsmaßnahmen in Wilhelmshaven verliefen jedoch negativ. Knapp eine halbe Stunde später kommt der gesuchte Pkw einer zivilen Streifenbesatzung auf der Mühlenstraße in Jever entgegen. Die Besatzung wendet, worauf der Pkw die Geschwindigkeit erhöht. Bei seiner weiteren Fahrt überholt er mehrere Pkw und gerät dabei der Streifenbesatzung aus den Augen. Auf dem Alten Markt treffen die Beamten dann auf den Pkw, der vor der dortigen Ampelanlage nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, einen dortigen massiven Sperrzaun durchbrochen hatte und schließlich gegen einen der Ampelmasten geprallt war. Durch die Aufprallwucht wurde der Pkw auf den angrenzenden Geh-/Radweg geschleudert, der in dem Moment zum Glück nicht genutzt wurde. Der Fahrer befreite sich aus seinem Pkw und trat fußläufig die Flucht an, stürzte jedoch nach wenigen Metern, da er an der Deichsel eines abgestellten Anhängers hängen blieb und stolperte. Mit Verletzungen wurde der 27-jährige, amtsbekannte Mann einem Krankenhaus zugeführt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der verunfallte Pkw war nicht zugelassen. Am Pkw, der Ampelanlage und dem durchbrochenem Zaun entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 10.000 EUR Während seiner Flucht vor der Polizei hatte er auf der Mühlenstraße mehrere Fahrzeuge überholt und war dabei auch mit einem entgegenkommenden RTW und einem der überholten Pkw kollidiert. Der RTW blieb unbeschädigt. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 1500 EUR. Es werden Zeugen gesucht, welche auf der Peterstraße in Wilhelmshaven einen weißen Kleinwagen ohne Kennzeichen haben fahren sehen und Angaben zu einer möglichen Gefährdung von Fußgängern machen können. Weiterhin werden noch nicht festgehaltene Zeugen gesucht, welche von dem besagten Kleinwagen auf der Mühlenstraße in Jever überholt wurden. Die Polizei in Jever ist erreichbar unter der neuen Nummer 04461/74490.

