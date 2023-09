Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Schule in Ettlingen ein und entwendeten mehrere Elektrogeräte.

Wie bislang bekannt schlugen mutmaßliche Einbrecher am Mittwoch gegen 00:50 Uhr ein Fenster des Gymnasiums an der Middelkerker Straße ein. Dadurch gelangten sie in die Schule und stahlen eine bislang noch nicht abschließend bekannte Anzahl an Tablets und Minicomputer. Alleine der Diebstahlschaden ist derzeit mit einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag zu beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ettlingen unter der Rufnummer 07243 32000 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell