POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Mehrere Garagen aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag versucht mehrere Garagen in Eggenstein aufzubrechen. Ersten Feststellungen zufolge versuchten die Täter sich in der Zeit von Montagabend, 21:30 Uhr bis Dienstagmorgen, 08:20 in der Straße Neue Krautgärten zu insgesamt fünf Garagen gewaltsam Zutritt zu verschaffen. In zwei Fällen gelang es den Tätern offenbar ins Innere zu gelangen und dort Reifen, Fahrradzubehör sowie ein Rennrad zu entwenden. Die Höhe des an den Garagentoren entstandenen Sachschadens sowie des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 96718-0 beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt zu melden.

