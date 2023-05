Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Gebäudebrand

Ludwigsburg (ots)

Zu einem gemeldeten Gebäudebrand rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Grafenau, Magstadt, Aidlingen und Böblingen am Dienstag (30.05.2023) gegen 13:55 Uhr mit insgesamt neun Fahrzeugen und 40 Wehrkräften in die Straße "Stegmühle" nach Döffingen aus. In einem Obergeschoss eines Wohngebäudes kam es aus bislang noch unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand. Ein aufmerksamer Zeuge stellte beim Vorbeifahren die anfängliche Rauchentwicklung am Wohnhaus fest und setzte einen Notruf ab. Alarmierte Beamte des Polizeiposten Maichingen brachten einen Bewohner aus dem Wohnhaus. Wehrkräfte der Feuerwehr konnten zudem drei Katzen aus dem mittlerweile in Vollbrand stehendem Dachstuhl retten. Nachdem sich keine Personen mehr im Gebäude befanden, wurde das Feuer bekämpft und ein Teil der Dachziegel entfernt. Gegen 14:25 Uhr war das Feuer gelöscht. Zwei Wohnungen des Mehrparteienhauses sind nach derzeitigem Stand vorübergehend nicht mehr bewohnbar, zudem wurden zwei Fahrzeuge durch herabfallende Dachziegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Mögliche Ursache des Brandes könnte nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt gewesen sein, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell