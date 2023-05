Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Zeugen nach Unfall zwischen Jettingen und Mötzingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Pfingstmontag (29.05.2023) gegen 19:30 Uhr auf der Kreisstraße 1070 zwischen Jettingen und Mötzingen ereignet hat. Eine 19-jährige Fahrerin war dort mit ihrem Nissan in Fahrtrichtung Mötzingen unterwegs. Ihr kam auf ihrer Fahrspur ein nicht näher bekannter Pkw entgegen, dessen Fahrerin oder Fahrer in Richtung Jettingen fuhr und ein anderes Fahrzeug überholte. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern, musste die 19-Jährige nach rechts ausweichen. Dabei kam ihr Nissan zunächst in einen Graben und kollidierte anschließend mit einem Baum. Die noch unbekannte Person, die trotz Gegenverkehrs überholt hatte, fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die 19-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Nissan musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro an dem Nissan und etwa 1.000 Euro an dem Baum. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten und insbesondere Angaben zu dem Fahrzeug machen können, das überholt hatte bzw. überholt wurde, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

