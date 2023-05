Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verbotenes Fahrzeugrennen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei waren am frühen Dienstagmorgen (30.05.2023) notwendig, um die Situation nach der Beendigung eines illegalen Fahrzeugrennens auf der Mahdentalstraße in Sindelfingen zu bewältigen. Ein Streifenwagen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg verlies gegen 03:00 Uhr die Bundesautobahn 81 an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und bog auf die Mahdentalstraße ein. Dort konnte die Besatzung des Einsatzfahrzeugs beobachten, wie ein Porsche und ein BMW nebeneinander auf der Mahdentalstraße auf Höhe einer Bushaltestelle standen. Kurz darauf heulten die Motoren beider Fahrzeuge laut auf, die jeweiligen Fahrer beschleunigten mit Vollgas auf mindestens 100 Stundenkilometer und lieferten sich ein Rennen. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf und konnte die beiden Fahrzeuge schließlich stoppen. Gegen den 21-jährigen Fahrer des Porsche und den 20-jährigen BMW-Fahrer wird nun wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Beide Fahrzeuge sowie Führerscheine und Mobiltelefone der jeweiligen Fahrer wurden beschlagnahmt. Im Zuge der Aufnahme des Sachverhalts kamen die Eltern des 20-Jährigen hinzu, die zuvor von ihrem Sohn verständigt worden waren. Der 56-jährige Vater sowie die 50-jährige Mutter störten fortwährend die Amtshandlungen, versuchten ihren Sohn von den Einsatzkräften abzuschirmen und behinderten die Anzeigenaufnahme. Nachdem die beiden einem ausgesprochenen Platzverweis nicht freiwillig Folge leisteten, wurden sie von den Einsatzkräften festgehalten und abgedrängt. Hiergegen setzte sich der 56-Jährige zur Wehr, indem er sich fortwährend wegdrehte und mit den Armen herumfuchtelte. Gegen ihn und die 50-jähirge Frau wurden Ermittlungen wegen Wiederstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell