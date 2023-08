Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Jugendliche bewerfen Bus mit Steinen

Koblenz (ots)

Am gestrigen Montagabend, den 28.08.2023, gegen 22 Uhr wurde ein Bus in Koblenz-Oberwerth von insgesamt vier bislang unbekannten Jugendlichen mit Steinen beworfen. Die vier Beschuldigten waren zuvor im Bereich des Stadions Oberwerth dem Bus zugestiegen. In der Schillerstraße stiegen drei der Tatverdächtigen aus, der vierte einen Halt später am Händleplatz. Dort begaben sich die anderen Drei fußläufig ebenfalls hin.

Als der Bus dort gemäß Fahrplans wendete, wurde er im Bereich der Schillerstraße Einmündung Schumannstraße von der Gruppe mit Steinen beworfen. Die Seitenscheiben wurden dadurch beschädigt, eine Scheibe gar mit einem großen Stein durchbrochen. Die Fahrgäste blieben unverletzt.

Gegen die unbekannten Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Sie werden von den Zeugen als jugendlich, männlich, etwa 15 - 18 Jahre alt beschrieben und trugen rote Sportkleidung.

Zeugenhinweise zur Identität der vier Beschuldigten nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: pikoblenz1@polizei.rlp.de; 0261-92156-300

