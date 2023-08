Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht und Nötigung in Koblenz-Asterstein

Koblenz - Asterstein (ots)

Am Dienstag, den 22.08.2023, kam es im Koblenzer Stadtteil Asterstein gegen 10:26 Uhr zu zwei Verkehrsstraftaten. An beiden war ein weißer Pickup mit der Ortskennung "RL" - Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) beteiligt. Der weiße Pickup nötigte zunächst einen Kleinwagen, der von der Lehrhohl in die Fritz-von-Unruhstraße abbiegen wollte, durch dichtes Auffahren und Hupen. Nachdem der Kleinwagen abgebogen war, wendete der Pickup in einer Einfahrt und parkte vor dem Einkaufszentrum Asterstein auf Höhe der Sparkasse. Der Beschuldigte entfernte sich zunächst fußläufig. Nachdem der Beschuldigte zurückkehrte wurde er durch einen Zeugen bezüglich seiner Fahrweise angesprochen. Der Beschuldigte des Pickups ging nicht darauf ein und stieg in den Pickup. Beim Zurücksetzen fuhr er mit dem Pickup gegen einen ordnungsgemäß hinter ihm geparkten PKW. Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen der Tat und insbesondere der/die Fahrer/in der genötigten Kleinwagen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1, Moselring 10-12, 56068 Koblenz, Tel. 0261 92156-300 zu melden

