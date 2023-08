POL-PPKO: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B54 Höhe Zollhaus

Koblenz (ots) - Das Gewitter, das wie angekündigt am Abend von Südwesten über das nördliche Rheinland-Pfalz hinweg zog, verursachte bislang keine größeren Schäden. In Koblenz-Stolzenfels kam es im Bereich Königsbach zu einem kleinen Hangrutsch, der auch die B9 erreichte. Diese musste kurzfristig in beide Richtungen gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten sind ...

