Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Abgelenkt und bestohlen worden

Polizei sucht Zeugen nach vollendetem Trickdiebstahl

Wald-Michelbach (ots)

Eine bislang unbekannte Kriminelle trieb am Donnerstag (20.7.) in einem Nagelstudio in der Ludwigstraße, nahe des NKD Bekleidungsgeschäftes, ihr Unwesen. Gegen 13.45 Uhr gestikulierte die Frau mit einem Zettel in der Hand vor der 41-jährigen Ladenbesitzerin und verwickelte diese unmittelbar in ein Gespräch. Hierbei redete sie mutmaßlich in bulgarischer Sprache und übergab den Zettel an die Geschädigte. Im Anschluss lief sie auf einen Arbeitsplatz zu, an dem die Handtasche der Inhaberin abgelegt war. Die Täterin nutzte offenbar einen Moment der Ablenkung, indem sie den in der Handtasche befindlichen Portemonnaie unberechtigt an sich nahm und in Richtung der Michelstraße flüchtete. Der Diebstahl wurde kurze Zeit später durch die Geschädigte bemerkt. In der Geldbörse befand sich Bargeld in Höhe von etwa Hundert-Euro sowie unter anderem der Führerschein und eine Versichertenkarte der Geschädigten.

Zur Beschreibung der Tatverdächtigen sind folgende Details bekannt: Die Täterin wurde zwischen 30 und 40 Jahre alt und auf eine Größe von etwa 1,70 Meter geschätzt. Ihre Körperstatur wurde als sehr schlank wahrgenommen. Sie hatte dunkle Haare, die zu einem Dutt zusammengebunden waren. Bekleidet war sie mit einem weißen Shirt mit dünnen schwarzen Streifen sowie einer hellen Jeans.

Das Kommissariat 21/22 von der Heppenheimer Kriminalpolizei ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell