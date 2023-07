POL-DA: Bensheim: Wertgegenstände aus Fahrzeug gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) - Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde am 19.07.2023 in der Zeit von 11:10 Uhr bis 11:25 Uhr ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Einkaufszentrum in der Farmstraße 101 in 64546 Mörfelden-Walldorf beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der ...

mehr