Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Hagenbach (ots)

Bereits am 09.10.23 zwischen 16.00h und 17.00h wurde in Hagenbach während der Kerwe in der Ludwigsstraße ein abgeschlossenes E-Bike entwendet. Es handelt sich um ein graues Hercules E-Joy Damenrad mit neongrünen Applikationen. Der Akku befindet sich hierbei unter den Gepäckträger. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder das Fahrrad im Nachgang gesehen haben, sollen sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

