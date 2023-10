POL-PDLD: Edenkoben - Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Annweiler am Trifels (ots) - Durch Polizisten der Wache in Annweiler wurde am heutigen Donnerstag in Annweiler die Gurtpflicht sowie hinsichtlich Ablenkung (Handynutzung) kontrolliert. Hierbei konnten 14 Gurt- und 5 Handyverstöße festgestellt werden. Darüber hinaus war ein Fahrzeug mit abgefahrenen Reifen unterwegs, weshalb sowohl den Fahrer als auch den Halter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet. Des Weiteren ...

