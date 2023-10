Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 3 Autofahrer stehen unter Drogeneinfluss

Edenkoben (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Dienstag mussten gleich drei Autofahrer eine Blutprobe abgeben, weil sie an den Vortagen Marihuana konsumiert hatten. Auffällig war bei den 25-, 33- und 39-jährigen Fahrern, dass sie bei der Kontrolle neben einem nervösen Verhalten auch ein starkes Händezittern hatten. Die anschließend durchgeführten motorischen Tests deuteten dann eindeutig auf einen Cannabiskonsum hin. Mit einem Strafverfahren müssen die Autofahrer nun rechnen. Ein 42 Jahre alter Autofahrer hatte um 11 Uhr noch 0,6 Promille Atemalkohol intus. Seine Fahrt wurde beendet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Er muss 500 Euro Bußgeld bezahlen. Zudem erwartet ihn ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

