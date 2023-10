POL-PDLD: Freimersheim - Betrüger unterwegs

Bad Bergzabern (ots) - In der Nacht zum 12.10.2023 kam es zu mehreren Sachbeschädigungen u.a. mit Graffiti am Alfred-Grosser-Schulzentrum, der Grundschule und der nahegelegenen Sporthalle. Unbekannte Täter beschädigte die Glasscheibe der Sporthalle und brachten mehrere Graffitis mit roter und weißer Farbe an der Realschule Plus sowie der Grundschule an. Gesamtschaden ca. 2000,- Euro. Zeugenhinweise bitte an die ...

