POL-HAM: Einbruch in Haus - Bargeld und Schmuck gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Weil ein Mann in einer Disco auf der Südstraße am Samstag (2. April) gegen 2 Uhr Tierabwehrspray gegen zwei 19- und 21- jährige Frauen einsetzte und sich anschließend unflätig gegenüber eingesetzten Polizeibeamten verhielt, wurde er in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Zuvor waren Annäherungsversuche des 32-jährigen Ahleners gegenüber den jungen Damen auf der Tanzfläche gescheitert. Das Spray ...

