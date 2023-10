Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gurt- und Handykontrolle durchgeführt

Annweiler am Trifels (ots)

Durch Polizisten der Wache in Annweiler wurde am heutigen Donnerstag in Annweiler die Gurtpflicht sowie hinsichtlich Ablenkung (Handynutzung) kontrolliert. Hierbei konnten 14 Gurt- und 5 Handyverstöße festgestellt werden. Darüber hinaus war ein Fahrzeug mit abgefahrenen Reifen unterwegs, weshalb sowohl den Fahrer als auch den Halter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren erwartet. Des Weiteren hatte ein Fahrzeug den Termin zur Hauptuntersuchung überschritten, an 3 weiteren Fahrzeugen wurden Mängel festgestellt.

