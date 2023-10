Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Jockgrim (ots)

In den vergangenen Tagen hebelten bisher unbekannte Täter eine Terrassentür in Jockgrim im Holzäckerweg gewaltsam auf und verschafften sich somit Zutritt in ein Einfamilienhaus. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist noch unklar. Zeugenhinweise, insbesondere verdächtige Wahrnehmung in der Nachbarschaft, nimmt die Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271 92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell