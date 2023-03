Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: 46-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Anzeige und vorläufige Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Darmstadt (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann ist am späten Montagabend (27.3.) bei dem Versuch, ein Fahrrad in der Heidelberger Landstraße zu entwenden, auf frischer Tat ertappt und von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Gegen 21.30 Uhr hatten Zeugen das verdächtige Treiben des Mannes an der Straßenbahnhaltestelle "Kirche" bemerkt und sofort die Polizei alarmiert. Diesem umsichtigen Verhalten ist es zu verdanken, dass der Tatverdächtige noch vor Ort gestellt werden konnte. Er kam mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und seine erkennungsdienstliche Behandlung. Weil er offenbar dem Alkohol stark zugesprochen und unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie seiner Ausnüchterung, dem Gewahrsam zugeführt. Am Morgen wurde er nach Hause entlassen. Der 46-Jährige wird sich zukünftig strafrechtlich verantworten müssen.

