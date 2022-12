Polizei Homberg

POL-HR: Brand einer Lagerhalle in Neukirchen - Aktualisierter Sachstand

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.12.2022:

Neukirchen

Brand einer Lagerhalle

Zeit: Dienstag, 20.12.2022, 01:55 Uhr

Wir berichteten unter http://presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5398559

Aktueller Ermittlungsstand:

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Homberg haben nach Beendigung der Löscharbeiten ihre Ermittlungen am Dienstagmorgen aufgenommen. Aufgrund der Brandzehrung ist die Lagerhalle stark Einsturzgefährdet und kann momentan nicht komplett betreten werden, was die Ermittlungen erheblich erschwert. Die Brandursachenermittlungen dauern daher aktuell noch an.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten beziehungsweise auf eine Inbrandsetzung vor. Ein technischer Defekt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der Gesamtsachschaden, also der Gebäudeschaden und Schäden an der Lagerware, liegt nach ersten Schätzungen im Bereich von mehreren hunderttausend Euro. In einem Teil der betroffenen Halle waren zum Zeitpunkt des Brandes ca. 8-10.000 Paar Schuhe eingelagert. Diese wurden zwar durch das Feuer nicht unmittelbar betroffen, wurden aber durch Rußanhaftungen und die Löscharbeiten erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell