Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Betrüger erbeuten Zehntausende +++ Cabrio-Dach geöffnet +++ Einbrüche in Rohbau und Cafeteria

Wiesbaden (ots)

1. Betrüger erbeuten Zehntausende,

Wiesbaden, Kostheim, Freitag, 03.11.2023

(jn)Bereits am Freitag haben Kriminelle bei einem Wiesbadener mehrere Zehntausend Euro erbeutet. Dabei gaben sich die Betrüger telefonisch als Mitarbeiter einer Bank aus. Durch eine geschickte Gesprächsführung brachten sie den Angerufenen dazu, ihnen Zugang zu seinem Computer zu gewähren. Anschließend setzten die vermeintlichen Bankmitarbeiter ihre Manipulationen fort und ließen den Geschädigten mehrere Überweisungen ausführen. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Regelmäßig versuchen Kriminelle Sie am Telefon zu manipulieren, wobei diese sich als Mitarbeiter von Banken, Sicherheitsbehörden oder als Familienmitglieder ausgeben. Letztlich immer mit der Absicht, an Ihr Erspartes zu gelangen. Die Polizei empfiehlt deshalb immer argwöhnisch zu sein, wenn sie von Fremden kontaktiert werden oder von vermeintlichen Familienangehörigen nach hohen Geldsummen gefragt werden. Bleiben Sie stets skeptisch und vergewissern Sie sich, ob es sich bei der Person am Telefon tatsächlich um diejenige handelt, als die sie sich ausgibt.

2. Dach aufgeschlitzt, Fahrzeug durchwühlt, Wiesbaden, Alexandrastraße, Montag, 06.11.2023, 23:00 Uhr bis Dienstag, 07.11.2023, 07:00 Uhr

(jn)Erneut haben Gauner versucht, in einem Cabriolet in Wiesbaden Beute zu machen. Durch ihr gewaltsames Vorgehen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Den Angaben des Geschädigten folgend parkte sein BMW zwischen Montagabend, 23:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr in der Alexandrastraße, als das Cabrio von den Tätern entdeckt wurde. Sie schlitzten das Dach auf und durchsuchten den Innenraum, bevor sie ersten Erkenntnissen nach ohne Beute flüchteten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0.

3. Einbruch mit Zielrichtung Sanitäranlagen, Wiesbaden-Nordenstadt, Rotkehlchenweg, Samstag, 04.11.2023, 12:00 Uhr bis Montag, 06.11.2023, 07:00 Uhr

(fh)Am Wochenende hatten es Diebe im Wiesbadener Ortsteil Nordenstadt auf frisch verbaute Sanitäranlagen eines Rohbaus abgesehen. Zwischen Samstagmittag und Montagfrüh hatten die Täter den umzäunten Rohbau im Rotkehlchenweg betreten und aus dem mehrstöckigen Gebäude Dutzende WC- und Waschtischträger abmontiert. Im Anschluss war ihnen mit der Beute unbemerkt die Flucht gelungen. Aufgrund des Umfangs des Diebesguts müssen die Täter für den Transport ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (0611) 2340 entgegen.

4. In Cafeteria eingebrochen,

Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, Samstag, 03.11.2023, 17:30 Uhr bis Montag, 06.11.2023, 13:10 Uhr

(fh)Zwischen Samstag- und Montagnachmittag sind Einbrecher in die Cafeteria eines Wiesbadener Krankenhauses eingestiegen und haben einen Tresor mitgehen lassen. Im genannten Zeitraum betraten die Täter unbemerkt einen Büroraum der am Krankenhaus angesiedelten Cafeteria in der Ludwig-Erhard-Straße und brachen dort einen Tresor auf. Aus diesem nahmen sie Bargeld an sich und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell