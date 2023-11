Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tödlicher Verkehrsunfall +++ Fahndung nach Wohnhausbrand +++ Cabrios im Visier von Autoknackern +++ Gestohlenes Motorrad wieder aufgetaucht

Wiesbaden (ots)

1. Autofahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt, Wiesbaden, Klarenthal, Lahnstraße, Sonntag, 05.11.2023, 22:28 Uhr

(jn)Am Sonntagabend ereignete sich in Klarenthal ein tödlicher Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Autofahrer verstarb. Ermittlungen an der Unfallstelle in der Lahnstraße zufolge befuhr der in Offenbach wohnhafte Mann um 22:28 Uhr die Lahnstraße stadtauswärts am Steuer eines BMW. Kurz nach dem Bereich Lahnstraße, Hausnummer 89 kam der 29-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum, infolgedessen er schwerste Verletzungen erlitt, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Es liegen keine Hinweise auf weitere beteiligte Fahrzeuge vor.

2. Brand in Appartement-Haus gelegt,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Samstag, 04.11.2023, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag hat ein Mann ein Feuer im Flur eines Wiesbadener Appartement-Hauses gelegt und Sachschaden verursacht. Gegen 02:30 Uhr stellten Bewohner des Hauses in der Wilhelmstraße ein Feuer im Flur des dritten Obergeschosses fest und wählten den Notruf. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es den Brand, welcher sich auf eine Stelle im Flur beschränkte, zu löschen. Ersten Ermittlungen zufolge wurden mehrere Gegenstände in der Flurmitte des Geschosses zusammengelegt und angezündet. Bei dem Brand wurden keine Anwohnerinnen oder Anwohner verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Für die Löscharbeiten musste die Wilhelmstraße zwischen der Burgstraße und der Webergasse zwischenzeitlich gesperrt werden. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen 57 Jahre alten Mann, nach dem die Polizei aktuell fahndet.

3. Mann mit Fackel landet in Haft,

Wiesbaden, Schützenhofstraße, Sonntag, 05.11.2023, 00:55 Uhr

(wie) Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Fackelträger in Wiesbaden festgenommen. Passanten hatten eine Streife gerufen, da in der Scharnhorststraße ein Mann mit einer Fackel auf der Straße herumfuchtelte. Als die Beamten den 34-Jährigen kontrollierten, stellte sich heraus, dass dieser mit Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. Daher nahm ihn die Streife in Gewahrsam und brachte ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Fackel war zuvor gelöscht worden.

4. Autoknacker unterwegs - Cabrios im Visier, Wiesbaden, Philippsbergstraße, Wielandstraße, Hartingstraße, Querfeldstraße, Untere Albrechtstraße, Adolfsallee, Samstag, 04.11.2023 bis Sonntag, 05.11.2023

(jn)In mehreren Wiesbadener Stadtteilen waren in der Nacht zum zurückliegenden Sonntag Kriminelle am Werk, die es auf Cabriolets abgesehen hatten. Die bislang unbekannten Täter schnitten die Stoffverdecke von mindestens sechs Cabrios auf und durchsuchten die Fahrzeuginnenräume, wobei bereits durch das gewaltsame Vorgehen ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstand. Die Fahrzeuge der Hersteller Fiat, VW, BMW und Audi parkten in der Philippsbergstraße, Wielandstraße, Hartingstraße, Querfeldstraße, Untere Albrechtstraße und in der Adolfsallee. In den meisten Fällen gingen die Täter leer aus und flüchteten mit leeren Händen. Aus zwei Fahrzeugen wurden hochwertige Sonnenbrillen und eine Geldbörse gestohlen. Im Fall eines in der Wielandstraße abgestellten BMW X1 ist unklar, wie die Diebe in das Fahrzeuginnere gelangten, wo sie eine Tankkarte sowie weitere Dokumente entwendeten.

Das Einbruchskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Rufnummer 0611 / 345 - 0 übermittelt werden können.

5. Kettensäge aus Handwerkerauto gestohlen, Wiesbaden, Thomaestraße, Samstag, 04.11.2023, 08:00 Uhr bis 20:45 Uhr

(wie) In Wiesbaden wurde am Samstag eine Kettensäge aus einem Handwerkerfahrzeug gestohlen. Unbekannte hatten in einem unbeobachteten Moment eine Transportbox auf der Ladefläche des in der Thomaestraße abgestellten Ford Transit aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Kettensäge der Marke "Stiehl" im Wert von circa 700 EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/ 345-0 entgegen.

6. Motorrad gestohlen und stehen gelassen, Wiesbaden, Scharnhorststraße, Freitag, 03.11.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 04.11.2023, 09:30 Uhr

(wie) Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag im Wiesbadener Westend ein Motorrad gestohlen, es aber kurz darauf beschädigt stehen lassen. Ein 47-Jähriger hatte das schwarz-weiß-rote Leichtkraftrad der Marke "BetaMotor" in der Scharnhorststraße abgestellt. Im Laufe der Nacht überwand ein Dieb gewaltsam das Lenkradschloss und manipulierte am Zündschloss. Da der Unbekannte aber offenbar nicht weit mit dem Zweirad kam, ließ er es in der Nähe des Abstellortes wieder stehen. Dort fand der Besitzer sein Motorrad auch am Samstagmorgen und verständigte die Polizei. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/ 345-2540 entgegen.

7. Auf offener Straße unvermittelt zugeschlagen, Wiesbaden, Hellmundstraße, Samstag, 04.11.2023, 13:30 Uhr

(wie) Am Samstag ist ein Mann auf offener Straße unvermittelt von einem anderen ins Gesicht geschlagen worden. Gegen 14:00 Uhr erschien ein am Kopf blutender Mann auf dem 1.Polizeirevier und bat um Hilfe. Sofort wurde ein Rettungswagen zur Versorgung der blutenden Wunde herbeigerufen, die offenbar von einem Schlag ins Gesicht herrührte. Der 29-Jährige war zu Fuß in der Hellmundstraße unterwegs, als ihm plötzlich auf Höhe eines Supermarktes von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend flüchtete der Täter, der als groß, mit lockigen Haaren und einer grünen Jacke bekleidet beschrieben wurde. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Versorgung in ein Krankenhaus. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/ 345-2140 entgegen.

