Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Großkontrolle an der Autobahn+++

Wiesbaden (ots)

Großkontrolle an der Autobahn,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 02.11.2023, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat die Polizei mit Unterstützung des Zolls eine Großkontrolle unter dem Themenschwerpunkt "Verhinderung des Wohnungseinbruchs" an der A3 bei Wiesbaden durchgeführt. Knapp 100 Einsatzkräfte in Uniform und Zivil waren von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Einsatz, um potentiellen reisende Straftäter zu kontrollieren, die in der dunkeln Jahreszeit als Einbrecher aktiv sind. Beamte stellten sich mit ihren Streifenwagen an der Anschlussstelle Niederhausen auf und zogen von dort verdächtige Fahrzeuge zu einer großen Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage Medenbach-West. Dort wurden die Fahrzeuge und deren Insassen genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt kontrollierten Zoll und Polizei 106 Fahrzeuge und 149 Personen sowie 343 Dokumente und Ausweispapiere. Neben der Erkenntnisgewinnung über potentielle Einbrecher und deren Reiserouten wurden von der Polizei 14 Anzeigen wegen verschiedener Delikte gefertigt, darunter ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Fahrt unter Drogeneinfluss. Der Zoll ahndete ebenfalls Verstöße gegen verschiedene Gesetze, unter anderem musste ein Fahrzeugführer, der gewerblich unverzollte Waren aus England unverzollt eingeführt hatte. Er musste schließlich Steuern nachzahlen und eine Sicherheitsleistung für das Strafverfahren hinterlegen, was sich insgesamt auf circa 3.500 EUR summierte. Die Polizei kontrolliert in der dunklen Jahreszeit täglich auf unterschiedliche Art und Weise, um Wohnungseinbrüche zu verhindern. Großkontrollen gehören wie kleine Kontrollen sowie uniformierte und zivile Streifen auch zu dem Konzept der Polizei. Bei verdächtigen Beobachtungen bittet die Polizei die Bürgerinnen und Bürger um schnelle Mitteilung und kontrolliert lieber einmal zu viel als zu wenig, um Einbrüche zu verhindern.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell