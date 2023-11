Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Randalierende Jugendliche sorgen am Halloweenabend für großen Polizeieinsatz +++ Herumgepöbelt und Widerstand geleistet +++ Autodieb festgenommen +++ Trickdieb bestiehlt 49-Jährige

Wiesbaden (ots)

1. Randalierende Jugendliche sorgen am Halloweenabend für großen Polizeieinsatz, Mainz-Kastel, 31.10.2023, 19.20 Uhr bis 23.30 Uhr,

(pl)Am Halloweenabend sorgten in Mainz-Kastel randalierende Jugendliche für einen großen Polizeieinsatz. Im Ratsherrenweg wurden ab 19.20 Uhr Böller werfende und zündelnde Jugendliche, bei weiteren Anrufen auch umgeworfene Mülltonnen und eine brennende Mülltonne gemeldet. Die entsandten Streifen konnten Personengruppen feststellen, welche sich jedoch stets bei Erblicken der Einsatzkräfte durch Davonrennen der Kontrolle und weiteren Maßnahmen entzogen. Über den Abend hinweg wurden 15 Personen kontrolliert. Gegen diese konnte jedoch bislang kein konkreter Tatverdacht begründet werden. Im Verlauf des bis etwa 23.30 Uhr dauernden Einsatzes kam es zu Eier- und Böllerwürfen in Richtung von Polizeikräften und Passanten, wodurch nach derzeitigem Kenntnisstand augenscheinlich niemand verletzt worden ist. Insgesamt wurden im Verlauf des Abends mindestens fünf Pkw beschädigt und mindestens sechs Mülltonnen in Brand gesetzt. Einsatzmittel der Polizei wurden nicht beschädigt. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2.Herumgepöbelt und Widerstand geleistet, Wiesbaden, Michelsberg, 31.10.2023, 23.50 Uhr

(pl)Ein 25-jähriger Mann hat am späten Dienstagabend zunächst im Umfeld einer Gaststätte am Michelsberg herumgepöbelt und anschließend Widerstand geleistet. Der Polizei wurde gegen 23.50 Uhr eine alkoholisierte und renitente Person gemeldet, welche der Gaststätte verwiesen worden war, im Außenbereich jedoch weiterhin Personen belästigte. Bei der anschließenden Kontrolle weigerte sich der alkoholisierte 25 Jahre alte Mann den Anweisungen Folge zu leisten. Er musste im weiteren Verlauf gefesselt und zu Boden gebracht werden. Gegen die Maßnahmen habe sich der 25-Jährige zur Wehr gesetzt und versucht, die Einsatzkräfte zu treten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der Mann die restliche Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich darüber hinaus wegen seines Verhaltens in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Autodieb festgenommen,

Wiesbaden, Unter den Eichen, Hünstetten-Kesselbach, Dienstag, 31.10.2023, 16:20 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei in Wiesbaden einen Autodieb in einem gestohlenen Fahrzeug festgenommen. Zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen war die Polizei im Wiesbadener Nordosten mit Zivilstreifen unterwegs. Einer Streife fiel in der Straße "Unter den Eichen" ein blauer Renault Clio auf. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs bemerkten die Beamten, dass die daran angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet worden waren. Daher verfolgte die Streife den Renault, welcher über die B 417 in Richtung Limburg auffällig unsicher und langsam fuhr. In Hünstetten-Kesselbach wurde das Fahrzeug schließlich mit Unterstützung einer weiteren Streife gestoppt und der Fahrer festgenommen. Dieser stand offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Bei der folgenden Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel. Der festgenommene und polizeibekannte 51-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem waren nicht nur die Kennzeichen, sondern auch der Renault gestohlen. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und brachte den Täter in eine Gewahrsamszelle, wo auf richterliche Anordnung ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ein Haftrichter wird über den Verbleib des 51-Jährigen entscheiden.

4. In Diskothek durch geworfenen Gegenstand verletzt, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, 01.11.2023, 01.40 Uhr,

(pl)Eine 23-jährige Frau wurde in der Nacht zum Mittwoch in einer Diskothek in der Peter-Sander-Straße durch einen geworfenen Gegenstand verletzt. Gegen 01.40 Uhr war eine Gruppe von fünf bis sechs Personen in einen Streit geraten. Aus der Gruppe sei dann ein gläserner Gegenstand geflogen und habe die Geschädigte am Kopf getroffen. Die leichtverletzte 23-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend wieder entlassen. Hinweise zur Personengruppe und zum Ablauf des Vorfalls nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

5. Trickdieb bestiehlt 49-Jährige,

Wiesbaden, Rheinstraße, 31.10.2023, 13.20 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag ist eine 49-jährige Frau in der Rheinstraße einem Trickdieb zum Opfer gefallen. Der Täter beschädigte zunächst den Hinterreifen des in der Rheinstraße geparkten Pkw der Geschädigten. Als die Frau dann gegen 13.20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte und auf die Beschädigung aufmerksam wurde, bot der Unbekannte seine Hilfe beim Reifenwechsel an. Währenddessen entwendete er unbemerkt die im Fahrzeuginnenraum liegende Handtasche der Geschädigten mit den daran befindlichen Wertsachen. Der Trickdieb wurde als ca. 60 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß mit einem "asiatischen Erscheinungsbild" und schwarzen zurückgekämmten Haaren beschrieben. Er habe fließendes Deutsch gesprochen und einen braunen Mantel, eine helle Kordhose sowie schwarze Lederhandschuhe getragen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

6. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden-Dotzheim, Paul-Gerhardt-Straße, Dienstag, 31.10.2023, 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr

(lt) In der vergangenen Dienstagnacht kam es in Dotzheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter überkletterten die Balkonbrüstung einer Terrasse in der Paul-Erhardt-Straße und manipulierten die auf dem Balkon befindliche Balkontür, sodass es zu einem Spannungsbruch im Glaseinsatz der Tür kam. Durch weitere Hebelversuche gelang den unbekannten Tätern der Einstieg in das Haus. Dort durchsuchen sie die Räume und entwendeten Schmuckstücke und Bargeld im Wert von circa 8.000EUR. Anschließend entkamen die Täter unerkannt vom Tatort.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

7. Alarmanlage vertreibt Einbrecher,

Wiesbaden, Adolfsallee, Dienstag, 31.10.2023, 22:47 Uhr

(lt) Am späten Dienstagabend um 22:47 Uhr kam es in Wiesbaden zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter zerstörte auf unbekannte Weise die Balkontür einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Adolfsallee. Durch das gewaltsame Vorgehen wurde eine Alarmanlage ausgelöst, weshalb der Täter die Flucht ergriff. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 150EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

8. Sachbeschädigung an Theater,

Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, Dienstag, 31.10.2023, 22:04 Uhr

(lt) Am 31.10.2023 um 22:04 Uhr kam es in der Christian-Zais-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Theater. Unbekannte Täter beschmierten die Hauswand sowie einen Pfeiler des Theaters mit Kunstblut. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche handeln. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 200EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0611/345 2140 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell