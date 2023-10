Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: In Düren gestohlener Mercedes auf Verkaufsportal wiedererkannt - Festnahme in Wiesbaden +++ Trickdieb erbeutet Geldbörse +++ Einbrüche +++ Fahrradampel beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. In Düren gestohlener Mercedes auf Verkaufsportal wiedererkannt - Festnahme in Wiesbaden, Düren (Nordrhein-Westfalen) / Wiesbaden (Hessen), 30.10.2023, (pl)Nach dem Diebstahl zweier Pkw in Düren (Nordrhein-Westfalen) wurde eines der entwendeten Fahrzeuge von dem Geschädigten auf einem Verkaufsportal wiedererkannt und der Verkäufer in Wiesbaden festgenommen. Dem Geschädigten war das zum Verkauf angebotene Auto, ein Mercedes Vito, im Oktober gestohlen worden. Als er seinen Wagen dann auf dem Online-Verkaufsportal entdeckte, informierte er die Kriminalpolizei Düren und nahm mit dem Anbieter Kontakt auf. Es wurde ein Termin für einen möglichen Kauf für Montagnachmittag in Wiesbaden vereinbart. Statt des Geschädigten erwarteten den Verkäufer dort jedoch zivile Wiesbadener Polizeikräfte, welche von der Polizei Düren verständigt worden waren. Der 36 Jahre alte und in Wiesbaden wohnhafte Mann wurde festgenommen und der Mercedes Vito sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aachen wurde eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt und der 36-Jährige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

2. Trickdieb erbeutet Geldbörse,

Wiesbaden, Hellmundstraße, 28.10.2023, 10.00 Uhr,

(pl)Am Samstagvormittag fiel ein Wiesbadener Senior in einem Einkaufsmarkt in der Hellmundstraße einem Trickdieb zum Opfer. Der Täter warf dem Geschädigten gegen 10.00 Uhr im Verkaufsraum des Geschäftes mehrere Münzen vor die Füße und bat darum, diese aufzuheben. Während der Senior sich daraufhin bückte, entwendete der Dieb unbemerkt dessen Geldbörse. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Drei Einbrüche am Montag,

Wiesbaden, 30.10.2023,

(pl)Am Montag wurden in Wiesbaden ein Einfamilienhaus und zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. In allen drei Fällen drangen die Täter durch aufgehebelte Fenster in die Räumlichkeiten ein und ließen aufgefundene Wertsachen mitgehen. Zwischen 07.15 Uhr und 08.30 Uhr waren die Täter in der Straße "Langendellschlag" zugange und entwendeten aus dem betroffenen Einfamilienhaus unter anderem Schmuckstücke. Beim Einbruch in eine Souterrainwohnung in der Herschelstraße erbeuteten Unbekannte zwischen 11.00 Uhr und 19.00 Uhr eine Kassette mit Dokumenten sowie Bargeld. Ebenfalls auf Bargeld hatten es Einbrecher auch zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr in der Weinbergstraße abgesehen. Dort wurde in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Geschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Marktstraße, 28.10.2023, 18.45 Uhr bis 30.10.2023, 09.20 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen in ein Geschäft in der Marktstraße eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und erbeuteten aus dem Büro Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Versuchter Einbruch in Baucontainer,

Wiesbaden-Erbenheim, Bahnstraße, 27.10.2023, 17.00 Uhr bis 30.10.2023, 08.30 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes machten sich Einbrecher an zwei Baucontainern in der Bahnstraße in Erbenheim zu schaffen. Die Täter scheiterten jedoch beim Versuch, die Container aufzuhebeln und ergriffen unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

6. Fahrradampel beschädigt,

Wiesbaden, Sedanplatz, festgestellt: 30.10.2023, 23.30 Uhr,

(pl)Am Montagabend wurde im Bereich des Sedanplatzes eine beschädigte Fahrradampel festgestellt. Unbekannte Täter zerstörten die Ampel sowie den Schalter einer Bedarfsampel auf unbekannte Weise und hinterließen einen Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

