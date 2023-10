Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrzeug brennt erneut +++ Einbrecher zugange +++ Kleidungsstücke aus Wohnung gestohlen +++ Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Fahrzeug brennt erneut,

Mainz-Kastel, Färcherweg, 29.10.2023, 13.35 Uhr

(pl)Nachdem es bereits am frühen Samstagmorgen im Färcherweg in Mainz-Kastel zu einem Fahrzeugbrand gekommen war, brannte das betroffene Auto am Sonntagnachnachmittag erneut. Das Feuer wurde am Sonntag gegen 13.35 Uhr noch im Anfangsstadium von einem Zeugen festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Der BMW wurde zur Spurensicherung abgeschleppt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den beiden Bränden aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, festgestellt: 29.10.2023,

(pl)Am Sonntag wurden in Wiesbaden mehrere Einbrüche festgestellt. In der Borsigstraße in Nordenstadt brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag zwischen 23.30 Uhr und 01.30 Uhr durch eine aufgehebelte Tür in ein gewerbliches Gebäude ein. Anschließend verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den darin befindlichen Firmenräumen, rissen installierte Kameras sowie die dazugehörigen Festplatten ab und entwendeten diese. Darüber hinaus ließen die Täter auch noch einen Fahrzeugschlüssel mitgehen und ergriffen mit der Beute unerkannt die Flucht. Sie hinterließen einen hohen Schaden. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag verschafften sich Einbrecher durch eine aufgehebelte Balkontür Zutritt zu einer Wohnung in der Eichenwaldstraße, durchsuchten die Zimmer nach Wertgegenständen und erbeuteten Schmuckstücke. In der Bertha-von-Suttner-Straße hielten die Terrassentür sowie das Fenster einer Wohnung Aufhebelversuchen stand. Unbekannte hatten sich zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag erfolglos an der Tür und dem Fenster zu schaffen gemacht und hierbei einen Sachschaden von rund 8.000 Euro verursacht. Auch in der Bachmayerstraße waren am Sonntag zwischen 16.00 Uhr und Mitternacht Wohnungseinbrecher zugange. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten, ergriffen jedoch augenscheinlich ohne Diebesgut wieder die Flucht. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Kleidungsstücke aus Wohnung gestohlen, Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstraße, 27.10.2023, 20.15 Uhr

(pl)Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend aus einem Wohnhaus in der Reichsapfelstraße Kleidungsstücke gestohlen. Die Geschädigte hatte das Wohnhaus gegen 20.15 Uhr für nur wenige Minuten verlassen, ohne die Haustür zu schließen. Dies nutzte ein Dieb aus, um in das Haus zu gehen und mehrere Kleidungsstücke zu entwenden. Hierbei wurde der Täter von einem Zeugen ertappt und flüchtete daraufhin aus dem Haus in unbekannte Richtung. Der Dieb wurde als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und mit kurzen dunkelblonden Haaren beschrieben. Getragen habe er eine schwarze Sportjacke und eine dunkelgrüne Hose. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße 29.10.2023, 14.40 Uhr

(pl)Ein 6-jähriger Junge wurde am Sonntagnachmittag in der Breslauer Straße beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Gegen 14.40 Uhr fuhr eine 63-jährige Autofahrerin mit einem VW Caddy von der Mainzer Straße kommend die Breslauer Straße entlang, als der 6-Jährige auf Höhe der Hausnummer 51 vom Bürgersteig auf die Fahrbahn lief. Die 63-Jährige erfasste das Kind mit dem Fahrzeug und der Junge musste aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

