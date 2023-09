Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch/L1165 - Geschwindigkeit kontrolliert

Am Samstag richtete die Polizei auf der L1165 eine Kontrollstelle ein.

Ulm (ots)

Die Verkehrspolizei Heidenheim richtete zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr eine Kontrollstelle an der L1165 bei Steinheim ein. Kontrolliert wurden Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Bartholomä fuhren und zu schnell unterwegs waren. Bei den Kontrollen stoppte die Polizei insgesamt 15 Verkehrsteilnehmer. 14 von ihnen waren zwischen 18 km/h und 33 km/h zu schnell. Sie alle erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der Tagesschnellste war ein 35-Jähriger in einem Seat. Er wurde bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h mit 87 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

