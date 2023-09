Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlierbach/K1420 - Motorradfahrer gestürzt

Am Sonntag wurden ein Motorradfahrer und seine Sozia bei einem Unfall auf der K1420 bei Schlierbach verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.32 Uhr. Ein 58-Jähriger und seine 61-jährige Sozia waren mit einem Kraftrad auf der K1419 in Richtung Hattenhofen unterwegs. An einer Einmündung bog der 58-Jährige nach rechts auf die K1420 in Richtung Ohmden ab. Kurz nach der Einmündung verlor der 58-Jährige die Kontrolle über das Kraftrad und stürzte. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht, seine Sozia schwer verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte in eine umliegende Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/9626-0) nahm den Unfall auf. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein platter Hinterreifen am Kraftrad zum Unfall geführt haben. Weiterführende Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern aktuell noch an. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 3.000 Euro.

++++1772007(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell