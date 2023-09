Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Radfahrerin schwer verletzt

Am Sonntag übersah ein Autofahrer eine Radfahrerin bei Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 18.07 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit einem Skoda einen Feldweg bei Laupheim. Er fuhr von einem Badesee kommend in Richtung der Riß. An einer Feldkreuzung übersah der 52-Jährige wohl eine von rechts kommende 87-jährige Radfahrerin. Es kam zum Unfall. Die 87-Jährige stürzte und erlitt durch den Unfall schwere Verletztungen. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) nahm den Unfall auf. Den 52-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

