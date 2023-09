Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Gartenhütte in Vollbrand

Am Sonntag rückten Polizei und Feuerwehr wegen einer brennenden Gartenhütte in Burgrieden aus.

Aus unbekannter Ursache geriet eine Gartenhütte gegen 16.55 Uhr in der Steigerstraße in Brand. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand die Hütte bereits in Vollbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein danebenliegendes Grundstück und eine Garage verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden auf rund 6.000 Euro. Was letzten Endes den Brand ausgelöst hatte, konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

