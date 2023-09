Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - berauscht in Schutzplanken gerauscht

Pkw-Lenkerin verunfallt bei missglücktem Überholmanöver

Ulm (ots)

Ihre Fahrkünste überschätzt hat eine betrunkene 44-Jährige am Samstagmittag um 12:30 Uhr auf der B311 zwischen Munderkingen und Ehingen-Deppenhausen. Die Pkw-Lenkerin überholte einen vor ihr fahrenden Pkw und kam beim Wiedereinscheren nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte sie mit der Schutzplanke, steuerte dagegen, schleuderte über die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit der linken Schutzplanke. Ein entgegenkommender Pkw-Lenker konnte die Kollision mit der Dame nur durch eine Vollbremsung verhindern. Eine Streife des Polizeireviers Ehingen war schnell an der Unfallstelle und bemerkte bei der 44-Jährigen alkoholtypische Ausfallerscheinungen. Eine weitere Streife überprüfte den Verdacht im Klinikum. Die Dame hatte einen Atemalkoholwert von deutlich über 1 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme bei der 44-Jährigen angeordnet. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt. Am Pkw entstand Totalschaden von etwa 10.000 Euro, der Schaden an den Leitplanken wurde mit knapp 1.000 Euro beziffert. Für die Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten Fahrzeugs war die B311 knapp 1 Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell