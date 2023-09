Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Tempolimit nicht eingehalten

nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Motorrad-Unfall

Ulm (ots)

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Strecke von Steinheim am Albuch nach Königsbronn unterwegs. Etwa einen Kilometer vor Königsbronn ist die Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h begrenzt. In diesem Abschnitt fuhr er offensichtlich zu schnell, denn in einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte mit einem Wasserablauf. Hierdurch wurde der 17-Jährige vom Motorrad abgeworfen und kam schwer verletzt auf der Straße zum Liegen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 6.000 Euro. Der Unfall wurde vom Verkehrsdienst Heidenheim aufgenommen. Während der Unfallaufnahme war die Strecke knapp 1 Stunde gesperrt.

++++++++++++++++++++++++++++1767416

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Der), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell