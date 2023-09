Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm -Dieb auf der Flucht

Ulm (ots)

Am frühen Freitagabend wurde der Ulmer Polizei ein Dieb in einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone gemeldet. Dieser hatte gleich mehrere komplette Anzüge im Wert von mehreren Hundert Euro in eine mitgeführte Plastiktüte gesteckt und wollte diese entwenden. Die Alarmanlage an der Ladentüre machte das Personal auf den Mann aufmerksam. Mit Mitarbeiter des Bekleidungshauses konnten den dreisten Dieb und dessen Plastiktüte mit der Kleidung kurz festhalten. Der 30 bis 40 Jahre alte Mann, vermutlich osteuropäischer Abstammung, konnte durch Gewaltanwendung die Tüte wieder an sich bringen und flüchtete in Richtung Bahnhofstrasse. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Mann führte zudem eine Gefriertasche eines Discounters und eine Papiertasche mit Briefen und ähnlichem mit sich. Er ist etwa 180 cm groß, schlank, war dunkel gekleidet und hätte ein schlechtes Hautbild. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ulm- Mitte unter der 0731/1883312 entgegen.

