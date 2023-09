Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Pkw´s kollidieren im Kurvenbereich - Bad Überkingen

Ulm (ots)

Zwei schwerverletzte Autofahrer und zwei totalbeschädigte Fahrzeuge, dies ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalles, welcher sich am Freitagnachmittag auf der B 466 zwischen Geislingen und Deggingen ereignet hat.

Ein 48-jähriger Mann befuhr zum Unfallzeitpunkt die B 466 von Geislingen her kommend in Richtung Deggingen. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet der Mitsubishi-Lenker in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrspur. Eine ihm entgegenkommende 69-jährige VW-Lenkerin erkannte die gefährliche Situation zwar noch und leitete eine Vollbremsung ein. Gottlob konnten die beiden Autofahrer eine fatale Frontalkollision vermeiden. Dennoch streiften sich die beiden Pkw mit hoher Geschwindigkeit. Am Pkw der 69-Jährigen wurde die Fahrertüre herausgerissen und die Frau wurde im Auto eingeklemmt. Die VW-Lenkerin musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wrack geborgen werden. Beide Autofahrer, welche sich zum Unfallzeitpunkt alleine in ihren Fahrzeugen befanden, zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten in nahegelegenen Kliniken behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 19.000 Euro. Die Bundesstraße blieb bis 17.20 Uhr gesperrt. An der Unfallstelle waren neben der Polizei und dem DRK die Feuerwehren Geislingen und Bad Überkingen im Einsatz.

