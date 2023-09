Ulm (ots) - Gegen 12.56 Uhr war ein 29-Jähriger mit einem Mercedes Transporter in der Wilhelm-Schussen-Straße unterwegs. Der Fahrer hielt vor einem Geschäft an und fuhr anschließend rückwärts. Hierbei übersah er wohl eine 31-Jährige in einem VW. Die hatte mittlerweile verkehrsbedingt hinter dem Transporter ...

mehr