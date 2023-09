Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren

Eine Leichtverletzte ist das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Donnerstag in Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Gegen 12.56 Uhr war ein 29-Jähriger mit einem Mercedes Transporter in der Wilhelm-Schussen-Straße unterwegs. Der Fahrer hielt vor einem Geschäft an und fuhr anschließend rückwärts. Hierbei übersah er wohl eine 31-Jährige in einem VW. Die hatte mittlerweile verkehrsbedingt hinter dem Transporter gehalten. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die Fahrerin des VW wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Polizei Bad Schussenried (Tel. 07583/94202-0) hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Transporter auf rund 800 Euro, am VW auf etwa 3.000 Euro.

