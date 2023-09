Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Fenster aufgehebelt

Mittwochnacht brach ein Unbekannter in ein Geschäft in Amstetten ein.

Ulm (ots)

Wie der Polizei berichtet wurde, soll ein Unbekannter gegen 23.15 Uhr in ein Geschäft in der Hauptstraße eingebrochen sein. Der Einbrecher hebelte mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster auf und stieg ein. Anschließend durchsuchte er den dahinterliegenden Raum vollständig. Hierbei fand der Täter auch einen Tresorschlüssel. Mit diesem öffnete er den Tresor. Nach Beendigung der Tat flüchtete der Täter unerkannt. Der Polizeiposten Amstetten (Tel. 07311/7157-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten am Tatort Spuren. Die werden nun ausgewertet und sollen Aufschluss über einen möglichen Täter geben. Ob der Täter etwas mitgenommen hat ist unbekannt und aktuell Teil der Ermittlungen.

++++1752702(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell